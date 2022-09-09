Дороге задоволення: як український борщ стає "золотим"

Розв’язана Росією війна призвела до різкого здорожчання ряду продуктів, зокрема – інгредієнтів борщу. УНІАН з’ясував, скільки наразі коштує каструля "світового надбання" в Україні, та як скоро ця страва перетвориться у коштовний делікатес.

Український народ багатий на історію та традиції. Але заздрісний та кровожерливий північний сусід протягом сторічь це надбання прагне привласнити. Не оминуло вороже око навіть рідний для нас борщ, що в тій чи іншій формі присутній у раціоні, мабуть, кожного українця. На щастя, у липні нашу традиційну страву вдалося захистити від російських зазіхань, оскільки елемент "Культура приготування українського борщу" був внесений до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Тому бій за цю страву рашисти програли.

Однак, з’явилися нові загрози. Інфляція, викликана жорстокою та кровопролитною війною, призводить до постійного здорожчання інгредієнтів борщового набору, змушує громадян витрачати на улюблену страву більше коштів та, як наслідок, робить її менш доступною для широких верств населення. До того ж, невпинні бойові дії впливають на наявність продуктів борщового набору на полицях магазинів та ринках.

Тому постає логічне і важливе питання: чи буде з чого українцям приготувати традиційну страву, та як доведеться на це розщедритися.

Що показують цінники

За період повномасштабної війни українці вже встигли помітити і відчути на своїх гаманцях здорожчання ряду харчових продуктів. Складові борщу - не виключення.

Як повідомили УНІАН в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", борщовий набір в Україні станом на кінець серпня поточного року порівняно з аналогічним періодом 2021 року подорожчав на 60,2% – з 69,76 до 111,78 гривень. А з початку повномасштабної агресії Росії проти України його вартість збільшилась на 22 відсотки – з 91,64 до 111,78 гривень. Максимальну вартість борщу за 2022 рік зафіксовано у червні – аж 118,52 гривні.

За підрахунками науковців, свинина, яка є одним з інгредієнтів борщу, за рік зросла в ціні на 19,8% – з 122,11 до 146,23 гривень за кілограм. І це найдорожчий компонент, без якого страва коштує близько 53 гривень.

В Українському клубі аграрного бізнесу зазначили, що на початку вересня стрімко зросли ціни на всі овочі борщового набору, крім картоплі.

"Капуста наразі коштує близько 17,30 гривень за кілограм (в 2,8 рази більше ціни на початку вересня минулого року), цибуля – 31,66 гривень за кілограм (зростання в 3,9 разів), морква – 23,40 гривень за кілограм (в 2,6 рази більше) та буряк – 12,63 гривень за кілограм (ріст у 2 рази). Ціна на картоплю становить близько 10,40 гривень за кілограм, що відповідає ціні минулого року", - проаналізувала загальні ціни на українському ринку аналітик УКАБ Світлана Литвин.

У мережі супермаркетів Varus погодилися із наведеними тенденціями, додавши що в їхніх магазинах найменше зростання ціни серед овочів борщового набору показує картопля та буряк.

"Для прикладу, картопля минулого року коштувала 6-6,5 гривень за кілограм, цього року - 8,5-8,9 гривень за кілограм. Буряк у минулому році був 6 гривень, цього року - 8,9 гривень за кілограм. Інші овочі показали більше зростання ціни. Капуста була 6 гривень за кілограм минулого року, цей рік – це 19,50 гривень, морква здорожчала з 7 до 18,90 гривень за кілограм, цибуля - з 7 до 25 гривень за кілограм ", - розповіла УНІАН директор департаменту "Фреш" мережі супермаркетів Varus Катерина Нічаєва.

Що впливає на вартість овочів, і чому вони подорожчають ще більше

Загалом вторгнення окупаційних російських військ перебило логістичні ланцюги та відрізало частину виробників та постачальників продуктів від споживачів. Це, разом із девальвацією гривні та зростанням вартості палива, і посприяло підвищенню цін на харчі.

"На зростання цін на овочі борщового набору вплинуло багато факторів - зростання вартості пального, ускладнені логістичні маршрути, зростання вартості засобів захисту рослин, добрив, несприятливі погодні умови для деяких культур, що призвело до зменшення врожайності, однак основний вплив – це тимчасова окупація Херсонської та частини Запорізької областей", - підкреслили в УКАБ.

В асоціації зазначили, що саме Херсонська область спеціалізувалася на промисловому виробництві овочів, включаючи овочі борщового набору. Виняток становить лише картопля, яка вирощується по всій території України, і 98 відсотків якої вирощується в домогосподарствах.

За словами науковців "Інституту аграрної економіки", серпень – це розпал сезону збирання врожаю овочів. Тому нині спостерігається зниження вартості цього виду агропродукції, порівняно з липнем, через суттєве збільшення пропозиції, однак в подальшому зростання цін продовжиться.

"Поточне здешевлення овочів є сезонним фактором і буде продовжуватись до жовтня місяця. Той факт, що певна кількість українців виїхали за кордон, також сприяв зниженню цін на сезонні овочі. Але восени витрати на зберігання овочів зростатимуть, очікується збільшення витрат виробників на енергоносії, транспортну логістику, комунальні послуги, електроенергію та інше", - зазначила в коментарі УНІАН провідний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку "Інститут агроекономіки" Світлана Черемісіна.

За її підрахунками, після жовтня слід очікувати збільшення ціни на 15-20% на всі овочеві групи продуктів.

Чи вистачить усім борщу

Окупація найбільших виробників овочів, які знаходяться на півдні нашої країни, загрожує не лише здорожчанням інгредієнтів борщу, а ще й їхньою нестачею на українському ринку.

"Фермерські господарства та промислові підприємства на підконтрольних територіях України, розуміючи наслідки тимчасової окупації півдня України, збільшили насадження під овочами борщового набору, однак повністю перекрити обсяги виробництва Херсонської області навряд чи змогли. Тому цього року в Україні буде спостерігатися обмежена пропозиція деяких видів овочів, зокрема капусти та цибулі, що вже призвело до більш швидких темпів зростання цін на ці позиції", - наголосили в УКАБ.

Компанія Varus, коментуючи тему можливого дефіциту, додала до переліку овочів, пропозиція яких значно знизиться, ще моркву. При цьому, у торгівельній мережі відмітили, що споживання, тобто продаж овочів, ціни на які зросли найбільше, знизилося.

Як зазначила менеджер з управління категорією "Фрукти та овочі" компанії "МЕТРО Україна", наявність складових борщу залежить від того, чи будуть виробники закладати товар у сховища для зберігання до кінця сезону.

"Ми очікуємо, що після нового року ринок буде вже з імпортним товаром до початку молодого продукту. Тож, навіть якщо локальний товар буде розпроданий швидко, без овочів країна не лишиться. На початку війни ринок швидко перейшов на імпортний продукт", - підкреслила вона.

Повномасштабна війна проти рашистів, на жаль, диктує нам нові правила та ціни на харчі. Зокрема, приготування традиційного борщу для українців стало дорожчим. Проте овочі борщового набору на полицях магазинів будуть присутні. Якщо не вистачить їхніх запасів українського виробництва, то ритейлери зможуть збільшити постачання з-за кордону і задовольнити потреби населення.

До того ж, домашні господарства в цьому році активно засаджували овочами свої городи, що допоможе частині населення зекономити і протриматись якнайдовше на власних запасах.

Альона Кириченко