З моменту старту програми уповноважені банки вже видали 8430 позик на загальну суму в 19,7 мільярда гривень.

Українські банки в рамках Державної програми "доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень надали 287 нових кредитів на загальну суму 807,6 мільйона гривень.

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Про це передає прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що з моменту старту програми уповноважені банки вже видали 8430 позик на загальну суму в 19,7 мільярда гривень. З них 11,709 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 3,670 мільярда гривень підприємці отримали на капітальні інвестиції та 4,319 мільярда гривень - в якості антикризових кредитів під 3%.

"На сьогодні Фонд розвитку підприємництва вже уклав угоди про співпрацю з 23 банками", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року уряд України оголосило старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості чинного бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування" доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

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Автор: Катерина Жирій