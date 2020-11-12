Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розглядає можливість розширити коло учасників програми "доступні кредити 5-7-9%" за допомогою підвищення максимального рівня річного доходу підприємств і ослаблення умов для фонду оплати праці та чисельності персоналу, а також використання доходу підприємства за звітний період 2020 року і введення портфельних гарантій.
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Як повідомляє прес-служба Міністерства, про це йшлося на зустрічах міністра економіки Ігоря Петрашка з представниками бізнес-індустрій.
Також у Міністерстві розглядають можливість адаптації програми часткового безробіття.
"Підтримка буде продовжена, і у зв'язку з цим, до існуючого бюджету програми, додатково виділено 80 мільйонів гривень. Головна мета-допомогти бізнесу в покритті витрат на зарплату співробітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця", - сказано в повідомленні.
Також під час діалогу підприємцями підіймалося питання орендної плати та можливості звільнення від неї або відстрочки. Серед запропонованих варіантів рішень - взаємодія з Торгово-промисловою палатою для отримання спеціальних сертифікатів, що дозволяють використовувати механізм форс-мажору. Ще один розглянутий формат підтримки бізнесу-отримання грантів, в контексті яких підприємці висловили побажання підняти існуючі ліміти фінансової підтримки.
Що цьому передувало
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".
- Він зазначив що уряд готовий до того, щоб підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого "карантину вихідного дня". Повною мірою відновлять і розширять такі програми підтримки – це компенсація частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для фізичних осіб – підприємців, разом з Торгово-промисловою палатою розробляємо спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин, продовжує працювати програма доступних кредитів "5-7-9", яка дозволяє отримати кредитні канікули для бізнесу.
- Українські банки в рамках Державної програми" доступні кредити 5-7-9% " за минулий тиждень надали 259 нових кредитів на загальну суму 519 мільйонів гривень. З моменту старту програми видано понад 5 тисяч кредитів на загальну суму майже 12,7 мільярда гривень.
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