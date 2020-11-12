Також в Мінекономіки розглядають можливість адаптації програми часткового безробіття.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розглядає можливість розширити коло учасників програми "доступні кредити 5-7-9%" за допомогою підвищення максимального рівня річного доходу підприємств і ослаблення умов для фонду оплати праці та чисельності персоналу, а також використання доходу підприємства за звітний період 2020 року і введення портфельних гарантій.

Читайте такожМінфін похвалився успіхами видачі бізнесу "доступних кредитів"

Як повідомляє прес-служба Міністерства, про це йшлося на зустрічах міністра економіки Ігоря Петрашка з представниками бізнес-індустрій.

Також у Міністерстві розглядають можливість адаптації програми часткового безробіття.

"Підтримка буде продовжена, і у зв'язку з цим, до існуючого бюджету програми, додатково виділено 80 мільйонів гривень. Головна мета-допомогти бізнесу в покритті витрат на зарплату співробітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця", - сказано в повідомленні.

Також під час діалогу підприємцями підіймалося питання орендної плати та можливості звільнення від неї або відстрочки. Серед запропонованих варіантів рішень - взаємодія з Торгово-промисловою палатою для отримання спеціальних сертифікатів, що дозволяють використовувати механізм форс-мажору. Ще один розглянутий формат підтримки бізнесу-отримання грантів, в контексті яких підприємці висловили побажання підняти існуючі ліміти фінансової підтримки.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

Він зазначив що уряд готовий до того, щоб підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого "карантину вихідного дня". Повною мірою відновлять і розширять такі програми підтримки – це компенсація частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для фізичних осіб – підприємців, разом з Торгово-промисловою палатою розробляємо спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин, продовжує працювати програма доступних кредитів "5-7-9", яка дозволяє отримати кредитні канікули для бізнесу.

Українські банки в рамках Державної програми" доступні кредити 5-7-9% " за минулий тиждень надали 259 нових кредитів на загальну суму 519 мільйонів гривень. З моменту старту програми видано понад 5 тисяч кредитів на загальну суму майже 12,7 мільярда гривень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц