Другий фронт: демократичний світ руйнує економіку кривавої Росії

Весь світ підтримує незламну Україну у відчайдушній боротьбі проти кривавого агресора. Наші партнери один за одним вводять дійсно жорсткі санкції, покликані зруйнувати економіку Росії, відкинувши її в розвитку на багато років назад.

В Україні п’ятий день війна. Кривава війна, яка була розв’язана божевільним агресором. Про неї давно попереджали західні партнери, які били тривогу і погрожували нищівними санкціями.

Але схибленого диктатора, який почув запах крові, так ніщо і не змогло зупинити. 24 лютого Україна здригнулась від вибухів. І одночасно розпочала героїчну боротьбу за свою землю і свободу.

Увесь світ був шокований тим, як в серці Європи у 21 сторіччі можна просто прийти і розв’язати війну без жодних підстав. Майже в кожній демократичній країні спостерігається потужна підтримка героїчних українців: люди виходять на багатолюдні мітинги, на багатьох площах майорять жовто-блакитні прапори, безперервно збираються гроші, гуманітарна допомога.

Та при цьому головними важелями впливу на ворожу країну залишаються санкції, які почали масово вводити різні країни світу. Вже 24 лютого, в перший день кривавої війни, голови держав та урядів країн-членів Європейського Союзу погодились застосувати санкції проти РФ у фінансовому, енергетичному і транспортному секторах.

Також в ЄС погодили санкції проти олігархів і бізнесменів, наближених до президента країни агресора Володимира Путіна. Крім цього, США та союзники оголосили про впровадження санкцій проти самого Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та членів Ради безпеки Росії.

Дружня Канада вводить санкції проти Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, який підтримав російського тирана у війні проти України. Стало відомо, що сьогодні, 28 лютого, навіть в Австралії набули чинності санкції проти Путіна і високопосадовців його уряду.

Крім цього, вже 32 країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та літаків, деякі з них змушені були розвертатися в польоті.

Це означає, що добробут мільйонів мешканців країни агресора обов’язково значно погіршиться. Любителі відпочивати на іноземних курортах втратять таку можливість (і будуть кричати, як вони люблять всілякі рідні Сочі). Просунуті користувачі гаджетів з ненависної Америки зможуть зітхнути з полегшенням – тепер їм не будуть мозолити очі куплені у кредит айфони, адже ані кредити, ані айфони їм тепер не світять. Таким чином, відпадає і проблема відключення ApplePay та GooglePay – в ходу будуть лише ріднесенькі "рубліки", і то їх стане менше через зниження рівня життя.

Пекельний санкційний пакет

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Антипутінська коаліція держав запровадила проти Росії три пакети болючих санкцій: фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, заморожено половину фінансових резервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на "Сбербанк" РФ, введено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, в окремих країнах припинено видачу віз для російських громадян. І зараз українська дипломатія веде активний дипломатичний наступ на напрямі введення повного ембарго на російську нафту і газ.

На цьому тлі російський рубль у понеділок – перший день роботи санкцій - обвалився до історичного мінімуму. Ще вчора соцмережі заполонили фото "бідних-нещасних" росіян, які з 5 ранку вишикувалися в довжелезні черги до банкоматів, істерично намагаючись зняти готівку перед офіційним стартом санкцій 28 лютого.

Одним з найобговорюваніших питань було відключення Росії від SWIFT, що мало стати справжнім шоком для економіки держави-агресора. Деякі країни до останнього блокували прийняття цього рішення через власні інтереси, але все ж таки ця санкція була погоджена – втім, не в повному обсязі. Від SWIFT відключаються декілька найбільших банків держави. Та навіть це дуже болюче вдарить по російській економіці.

SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах.

Відключення від SWIFT іноді характеризується як "фінансова атомна зброя". Якщо країну відімкнути від системи, її міжбанківські платіжні операції значно ускладнюються, підривається її здатність торгувати товарами та переміщувати валюти.

Ідіотизм роспропаганди проти законів економіки

Хоча чиновники Росії вихваляються тим, що санкції їм не страшні і взагалі вони свої введуть, російські ж економісти в шоці від введених заходів і попереджають про наслідки.

Так, більше ста російських економістів написали відкритого листа проти війни в Україні, в якому спрогнозували наслідки для економіки держави-агресора.

"Ми, спільнота економістів, які працюють в університетах і науково-дослідних центрах в Росії і за її межами, заявляємо рішучий протест проти війни, розпочатої 24 лютого 2022 року російською владою проти України. Ми вимагаємо негайного припинення бойових дій і виведення російських військ з України. Напад на Україну - це акт безпідставної агресії проти сусідньої суверенної держави", - сказано в листі.

Вони пророкують серйозні негативні наслідки для економіки Росії - зростання цін, падіння доходів та інвестицій, знецінення заощаджень, подальше скорочення соціальних витрат, прискорена втрата людського капіталу в результаті еміграції. Економісти підкреслили, що економічні втрати для Росії будуть на порядок більше, ніж втрачені можливості в попереднє десятиліття економічного застою.

Російський економіст Владислав Іноземцев зазначив, що через введені західними партнерами санкції на Росію чекає істотний економічний спад, а рівень інфляції складно навіть передбачити.

За його словами, основний удар полягає в тому, що будуть обмежені операції з активами Банку Росії (з одними з найбільших у світі золотовалютними резервами), ряд банків відлучені від системи SWIFT, а російська авіаційна галузь за кілька днів позбудеться своєї міжнародної мережі, а за кілька тижнів – значного числа літаків, узятих в лізинг у європейських компаній.

"Ми багато разів чули, що резервні активи Росії "дедоларизовані", але проблема не в цьому. Вважається, що в доларах зараз знаходиться близько 17 відсотків резервів, але проблема скоріше в тому, що не менше 450 млрд дол. з 643 млрд - це кошти, розміщені в цінних паперах зарубіжних емітентів або на депозитах в іноземних банках. Якщо всі країни G7 обмежать можливість їх використання, то можна вважати, що ці активи іммобілізовані безвідносно валюти, в якій вони номіновані", - пояснює економіст.

Він зазначив, що також незрозуміло, чи зможе Банк Росії здійснювати валютні інтервенції для підтримки курсу рубля, адже продаж монетарного золота в умовах санкцій – вкрай складне завдання.

"Однак проблема полягатиме не тільки в курсі рубля або біржовій паніці. Зворотною стороною санкцій самого різного роду стане швидкий розрив ланцюжків постачання товарів до Росії. Яким би некритичним не здавався наш імпорт, в ньому є сотні і тисячі точок, удари по яких виявляться дуже болючими. В імпортозаміщенні за вісім останніх років ми просунулися недалеко, тож проблеми будуть досить значними – а зростання цін по деяких товарних позиціях буде обчислюватися не відсотками, а разами", - прогнозує Іноземцев.

Аналітики американскього банку JPMorgan очікують, що економіка РФ впаде на 20 відсотків у другому кварталі і приблизно на 3,5 відсотка за перший рік їхньої дії.

Шалений удар по ворогам

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що сьогоднішній день принесе дійсно шалений удар по фінансовій системі Росії.

"Якщо на початок агресії проти нас курс рубля складав біля 80 за долар, то в неділю вдень курс був 154, а ввечері було 190. Точно, що вони заборонять торги, вони будуть намагатися все контролювати, але життя, яке було у жителів міст Росії ще тиждень тому вже більше ніколи до них не повернеться", - каже банкір.

За словами Фурси, з понеділка буде спостерігатися поступовий ефект, адже наслідки не відбуваються відразу. Експерт пояснює, що курс тягне за собою інфляцію, також удару завдають санкції по SWIFT і заморожені резерви центробанку, адже це унеможливлює рятування ситуації за допомогою резервів.

"Заморожені резерви – це була найбільша санкція, яку ми навіть не очікували. Але наші західні партнери ідуть на такий крок. І це зруйнує будь-яку експортно-імпортну активність будь-якого російського бізнесу, це дуже важливо, бо Росія була інтегрована в глобальну економіку, а зараз їх звідти викидають в один момент. Це означає спочатку курс, а потім люди просто стануть безробітними", - каже Фурса.

Він зазначає, що дійсно це не тотальне відключення SWIFT, адже Німеччина пролобіювала, щоб росіяни їм далі продавали нафту і газ.

"Німці вже заявили, що вони відмовляються від російського газу, але зрозуміло, що це тільки з часом можна зробити і тому тимчасово вони цього потребують, їх можна зрозуміти. Тому будуть виключення. Але найбільші банки потрапляють під санкції по SWIFT, тому економіка буде страждати. SWIFT – це та кровоносна система, яка дозволяє вам інтегруватися в світову економіку. Якщо вас від нього відрубають, ви залишаєтеся сам на сам з вашим середньовіччям", - наголошує банкір.

За словами Фурси, скоріше за все, більшість росіян, які мають кредитні картки в цих банках, не зможуть ними користуватися - принаймні поза межами Росії, але, на думку експерта, і в Росії також. Фурса наводить приклад - будь-який маленький айтівець, який працює у Москві і хоче отримати гроші від Заходу, вже не зможе їх прийняти.

Продовження тиску на економічному фронті

Експерт Фурса вважає, що надалі Україні слід продовжити тиснути на введення подальших міжнародних санкцій проти РФ.

"Хоча реально їх залишилося ще дуже мало, що можна ще впровадити. Треба вимагати, щоб у росіян забрали всі ті золоті візи, щоб відсьогодні вони не могли володіти нерухомістю в ЄС. Треба поширювати нищівні санкції на інші банки, наприклад, "Сбєрбанк". Він підпадає під санкції, але не такі нищівні, як ВТБ, там є ще над чим працювати. Ну і дійсно є ще частина банківської системи, яка не потрапила під санкції. Треба тиснути, щоб і вона потрапила. Але поки що, санкції, які введені, вони вбивають 95 відсотків економіки", - каже Фурса.

Директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін також розповів, що на росіян з сьогоднішнього дня чекає повне зубожіння, втрата багатьох робочих місць та неможливість виїхати з країни.

За його словами, активи росіян - заощадження у фондах, пенсійних фондах, особистих активах – знеціняться. А зростання облікової ставки до 20 відсотків призведе до підвищення вартості іпотеки та кредитів для всіх громадян РФ.

"У олігархів активи спільно вже втратили понад $50 млрд. I це тільки початок. Громадяни втратять ще більше. Рубль вже втратив більш ніж в 2 рази до долара: ціна на чорному ринку досягла 200 рублів, хоча була нещодавно близько 70-80. Реальні доходи населення також обвалилися, а середня зарплата стала меншою за українську", - написав Амелін.

Він зазначає, що вилетіти з РФ не можна як мінімум на російських авіакомпаніях, а іноземним майже всім заборонили самі божевільні росіяни. Крім цього, санкції передбачають обмеження постачання електроніки, чіпів, що означає смерть російській програми імпортозаміщення. А базові електронні послуги вже недоступні: Apple Pay, PayPal та інші або обмежені в обсязі сервісів або недоступні взагалі.

"Золоті візи (вид на проживання або громадянство в обмін на інвестиції) обнуляться. Нові візи для виїзду до Європи не видаються. Полетіти скоро можна буде тільки до Білорусі та Китаю (але це теж не точно)", - каже Амелін.

Крім цього, експерт зазначає, що інфляція перевищить усі мислимі та немислимі значення, і позначка у 20 відсотків у 2022 році не межа. А за здуванням економіки слідує скорочення робочих місць.

"Кілометрові черги в банки та банкомати вимивають готівку та знекровлюють банківський сектор. Банкрутства банків - не за горами. Депозити громадян – гудбай. SWIFT, платіжні системи - заморожують левову частку фінансової активності Росії та російського бізнесу. Криза платежів. Банкрутства компаній. Обмеження експорту продукції з Росії (нафта, метали, газ, титан...). Список продовжуватиметься", - написав Амелін.

В перші п’ять днів війни, яку Росія планувала закінчити за пару діб, вона отримала величезну кількість втрат солдатів і техніки. Встигла отримати ненависть всього цивілізованого світу, який згуртувався навколо підтримки України. І своїми кривавими діями впевнено вбиває цвяхи у труну власної економіки.

Ми обов’язково переможемо! Ми відновимо нашу державу за допомогою наших друзів зі всього світу та працелюбності наших громадян. А на агресора чекає повернення в середньовіччя та світова ізоляція. І, що приємно, значні репарації за зруйновані міста та села України.

Катерина Жирій