Валовий внутрішній продукт України за підсумками 2023 року зросте більше ніж на 3%.

Валовий внутрішній продукт України за підсумками 2023 року зросте більше ніж на 3%. Про це під час заходу "Global Outlook: Нова економіка України", організатором якого виступила Європейська Бізнес Асоціація, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми взагалі не очікували росту. На початку року було бажання поставити мінусовий прогноз. На щастя, у нас є всі підстави вважати, що цього року ріст ВВП буде вищий ніж 3%. Це також дозволяє нам переглянути певні наші очікування", - сказав він.

Проте міністр зазначив, що не можна сказати, що вітчизняна економіка перебуває в гарному стані.

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"Платіжний баланс у нас зведений зараз спокійно за рахунок того, що ми отримуємо зовнішні вливання. У нас є резерви Національного банку і гривня укріплюється, але в нас імпорт росте вищими темпами, ніж експорт. Вірніше експорт не росте взагалі, а імпорт росте, і це теж тривожний сигнал, який не свідчить про те, що наша економіка є у здоровому стані", - сказав він.

Прогнози щодо зростання ВВП України

Станом на сьогодні всі основні інституції переглядають прогнози щодо валового внутрішнього продукту України на 2023 рік в бік збільшення. У Міністерстві економіки прогнозують, що українська економіка за підсумками поточного року зросте на 4%, а за прогнозами експертів, зростання реального ВВП за підсумками року становитиме 4,5%.

В інфляційному звіті Нацбанку за липень зазначалося, що інфляція в Україні сповільнюватиметься, а відновлення економіки прискориться, проте стрімкому уповільненню інфляції стануть на заваді наслідки підриву Каховської ГЕС, що негативно вплине на врожай окремих овочів та фруктів.

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