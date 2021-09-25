Експерт зазначив, що в Україні змінилася система оплати праці лікарів.

Розмір заробітної плати лікарів визначають самі лікарні. В проекті державного бюджету на 2022 рік вказано лише приблизний розрахунок.

Про це розповів економіст Павло Кухта в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас в останні роки система змінилася. Зарплату лікарів визначають в основному самі лікарні, вони контрактуються Національною службою здоров'я України, вона їм платить за послуги, які вони надають нам з вами, і, виходячи з цього, визначають зарплати лікарів. Фактично це приблизний розрахунок Міністерства фінансів, виходячи з того, скільки є лікарів, скільки бюджет заклали в Національну службу", - пояснив експерт.

При цьому він вказав, що хоч основна частина медицини фінансується через НСЗУ, але є й спеціалізовані медустанови, у яких інша система фінансування, тому складно сказати, чи буде там реально 20 тисяч гривень зарплати.

Читайте такожВ Україні змінилася ситуація з вакансіями та зарплатами: кого шукають та скільки пропонують"Основна частина медицини - це НСЗУ, це первинний ланцюжок, Вторинна, звичайні наші лікарні. Але є багато спеціалізованих лікарень, наприклад, що належать Академії наук, там трохи інше фінансування, механізми, це не НСЗУ. Основна маса лікарень - це бюджет НСЗУ, плата за послуги лікарням. Добре, що під час пандемії коронавірусу підвищують лікарям зарплати. Подивимося, як воно буде, чи буде там реально 20 тисяч", - зазначив Павло Кухта.

Нагадаємо, що в проект держбюджету-2022 заклали підвищення мінімальних зарплат лікарів до 20 тисяч гривень.

Держбюджет-2022

Кабінет Міністрів 15 Вересня затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП-близько 4%.

Автор: Анастасія Горбачова