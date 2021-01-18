У 2020 році валовий внутрішній продукт (ВВП) материкового Китаю зріс на 2,3% на тлі відновлення країни після пандемії COVID-19. Цей показник є найнижчим за 40 років.
Читайте такожСвітовий банк спрогнозував зростання світової економіки цього рокуПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Національне бюро статистики.
"Після того, як Компартія Китаю у березні минулого року оголосила про перемогу над вірусом та дозволила роботу фабрик, магазинів та підприємств, економіка почала "стабільно відновлюватися", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ВВП у четвертому кварталі зріс на 6,5 відсотка. Аналітики ж очікують, що в цьому році економічне зростання КНР відновиться до 8,4 відсотка.
Нагадаємо, що на початку минулого року на тлі спалаху COVID-19 китайський уряд запровадив безпрецедентний локдаун, у зв'язку з яким у першому кварталі ВВП впало на 6,8%. Це був найгірший показник економіки Китаю від середини 1960-х років. Водночас китайська економіка першою з великих світових почала знову зростати від початку пандемії коронавірусу.
Що цьому передувало
- У Китаї шість днів поспіль фіксують понад сотню "активних" заражень коронавірусом.
- Для запобігання подальшому поширенню хвороби, китайський уряд ізолював понад 28 мільйонів осіб.
- Окрім того, муніципалітет китайської столиці Пекіна на сім днів продовжив карантин для медичного спостереження, який досі тривав 21 день.
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