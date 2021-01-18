Китайська економіка минулого року неочікувано зросла на 2,3%.

У 2020 році валовий внутрішній продукт (ВВП) материкового Китаю зріс на 2,3% на тлі відновлення країни після пандемії COVID-19. Цей показник є найнижчим за 40 років.

Читайте такожСвітовий банк спрогнозував зростання світової економіки цього рокуПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Національне бюро статистики.

"Після того, як Компартія Китаю у березні минулого року оголосила про перемогу над вірусом та дозволила роботу фабрик, магазинів та підприємств, економіка почала "стабільно відновлюватися", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ВВП у четвертому кварталі зріс на 6,5 відсотка. Аналітики ж очікують, що в цьому році економічне зростання КНР відновиться до 8,4 відсотка.

Нагадаємо, що на початку минулого року на тлі спалаху COVID-19 китайський уряд запровадив безпрецедентний локдаун, у зв'язку з яким у першому кварталі ВВП впало на 6,8%. Це був найгірший показник економіки Китаю від середини 1960-х років. Водночас китайська економіка першою з великих світових почала знову зростати від початку пандемії коронавірусу.

Що цьому передувало

У Китаї шість днів поспіль фіксують понад сотню "активних" заражень коронавірусом.

Для запобігання подальшому поширенню хвороби, китайський уряд ізолював понад 28 мільйонів осіб.

Окрім того, муніципалітет китайської столиці Пекіна на сім днів продовжив карантин для медичного спостереження, який досі тривав 21 день.

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Автор: УНІАН