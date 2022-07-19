Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань.

Авторитетне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD ("обмежений дефолт").

Про це йдеться на сайті агентства.

Рейтинг Білорусі впав до "обмеженого дефолту" після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона з єврооблігацій 2027 року.

29 червня Міністерство фінансів, Рада міністрів і Національний банк Білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями замість цього будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в АСБ Беларусбанк, доступ до якого матиме платіжний агент. Однак платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, яка не дозволяє здійснювати розрахунки в альтернативних валютах. Відтак платіж не було здійснено за початковими умовами та не здійснено до кінця пільгового періоду.

Як зазначає агенство, зниження рейтингу стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі у місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті. Крім того, аналітики Fitch не вважають, що ризик дефолту за цим боргом суттєво змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Білорусі за зовнішнім боргом.

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