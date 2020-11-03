Вчора, 2 листопада, фондові індекси США закрилися підвищенням.
Підвищення індексів було зафіксовано за день до виборів президента США, які проходять 3 листопада, повідомляє CNN.
Читайте такожЧерез коронавірус почалося падіння на фондовому ринку США
Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 1,9%, або 510 пунктів. Індекс широкого ринку США S&P 500 виріс на 1,8%, а Nasdaq Composite - на 1,4%.
За прогнозами інвесторів, перемога демократів підвищить шанси на укладення угоди про всеосяжне стимулювання економіки взимку.
Також інвестори очікують, що перемога Байдена означатиме менші ризики для фондового ринку в найближчому майбутньому.
"Ми підкреслювали, що результати роботи Сенату важливі для траєкторії фіскальної політики. При будь-якому сценарії виборів ми очікуємо на фіскальний пакет в розмірі 1,5 трильйона доларів, можливо, вже відразу після виборів", - зазначив економіст Citi Ендрю Холленхорст.
Хронологія подій
- Бюджетне управління Конгресу США прогнозувало, що для відновлення після викликаної пандемією кризи американській економіці знадобиться близько 10 років.
- У квітні 2020 року в Morgan Stanley прогнозували, що у 2020 році економіка США скоротиться на 5,5% і це буде самим різким обвалом з 1946 року. Очікувалося, що безробіття в США в другому кварталі досягне піку 15,7%. Хоча раніше економісти банку очікували, що показник не перевищить 12,8%. Кумулятивна втрата робочих місць досягне 21 мільйона.
- Прогнози, опубліковані бюджетною службою Конгресу, говорили про те, що ВВП США скоротиться на більш ніж 7% у другому кварталі на тлі посилення пандемії коронавірус.
- 31 липня 2020 року бюро економічного аналізу США відзвітувало про падіння реального ВВП на 32,9% за підсумками другого кварталу 2020 року щодо попереднього кварталу в перерахунку на річні темпи. Економіка США показала найбільше падіння за останні 73 роки.
- Фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів і завершили липень в мінусі.
- На тлі побоювань інвесторів щодо зростання числа інфікованих коронавірусом американські фондові індекси за підсумками торгів 28 жовтня впали більш ніж на 3%.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram