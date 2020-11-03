Інвестори сподіваються, що перемога демократів принесе додаткові фінансові стимули для підтримки економіки США, яка сильно постраждала через коронакризіс.

Вчора, 2 листопада, фондові індекси США закрилися підвищенням.

Підвищення індексів було зафіксовано за день до виборів президента США, які проходять 3 листопада, повідомляє CNN.

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Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 1,9%, або 510 пунктів. Індекс широкого ринку США S&P 500 виріс на 1,8%, а Nasdaq Composite - на 1,4%.

За прогнозами інвесторів, перемога демократів підвищить шанси на укладення угоди про всеосяжне стимулювання економіки взимку.

Також інвестори очікують, що перемога Байдена означатиме менші ризики для фондового ринку в найближчому майбутньому.

"Ми підкреслювали, що результати роботи Сенату важливі для траєкторії фіскальної політики. При будь-якому сценарії виборів ми очікуємо на фіскальний пакет в розмірі 1,5 трильйона доларів, можливо, вже відразу після виборів", - зазначив економіст Citi Ендрю Холленхорст.

Хронологія подій

Бюджетне управління Конгресу США прогнозувало, що для відновлення після викликаної пандемією кризи американській економіці знадобиться близько 10 років.

У квітні 2020 року в Morgan Stanley прогнозували, що у 2020 році економіка США скоротиться на 5,5% і це буде самим різким обвалом з 1946 року. Очікувалося, що безробіття в США в другому кварталі досягне піку 15,7%. Хоча раніше економісти банку очікували, що показник не перевищить 12,8%. Кумулятивна втрата робочих місць досягне 21 мільйона.

Прогнози, опубліковані бюджетною службою Конгресу, говорили про те, що ВВП США скоротиться на більш ніж 7% у другому кварталі на тлі посилення пандемії коронавірус.

31 липня 2020 року бюро економічного аналізу США відзвітувало про падіння реального ВВП на 32,9% за підсумками другого кварталу 2020 року щодо попереднього кварталу в перерахунку на річні темпи. Економіка США показала найбільше падіння за останні 73 роки.

Фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів і завершили липень в мінусі.

На тлі побоювань інвесторів щодо зростання числа інфікованих коронавірусом американські фондові індекси за підсумками торгів 28 жовтня впали більш ніж на 3%.

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Автор: УНІАН