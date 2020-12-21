Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про жержавний бюджет України на 2021 рік".
Про це йдеться в повідомленні на сайті парламент.
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"Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти та науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину — 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення - 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн", - йдеться в дописі.
Разом з тим, на боротьбу з пандемією в наступному році виділять 19,4 млрд грн, з яких: 15,8 млрд грн - програма медичних гарантій; 2,6 млрд грн - закупівля вакцин; 1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.
"Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тис.грн; і з 1 грудня 2021 року - 6 тис. 500 грн.
Закон передано на підпис президенту України.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
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