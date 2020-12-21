Тепер закон передано на підпис президенту.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про жержавний бюджет України на 2021 рік".

Про це йдеться в повідомленні на сайті парламент.

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"Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти та науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину — 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення - 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн", - йдеться в дописі.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією в наступному році виділять 19,4 млрд грн, з яких: 15,8 млрд грн - програма медичних гарантій; 2,6 млрд грн - закупівля вакцин; 1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.

"Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тис.грн; і з 1 грудня 2021 року - 6 тис. 500 грн.

Закон передано на підпис президенту України.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

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Автор: Тетяна Поляковська