Закон передано на підпис Зеленському / фото УНІАН, Андрій Кримський

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про жержавний бюджет України на 2021 рік".

Про це йдеться в повідомленні на сайті парламент.

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"Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти та науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину — 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення - 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн", - йдеться в дописі.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією в наступному році виділять 19,4 млрд грн, з яких: 15,8 млрд грн - програма медичних гарантій; 2,6 млрд грн - закупівля вакцин; 1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.

"Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тис.грн; і з 1 грудня 2021 року - 6 тис. 500 грн.

Закон передано на підпис президенту України.

Держбюджет-2021: що відомо

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Автор: Тетяна Поляковська