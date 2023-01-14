Готуємось до змін: як у 2023 році можуть змінитися зарплати, пенсії та податки українців

На старті нового року УНІАН проаналізував основні соціальні новації, які очікують громадян протягом наступних 12 місяців, а саме: як зміняться зарплати, пенсії та чи доведеться більше платити податків українцям?

Українцям протягом нового 2023 року, на жаль, не варто очікувати суттєвого зростання заробітних плат, пенсій та інших державних виплат. Рівень соціального забезпечення громадян в більшості випадків залишиться на рівні минулого року. І це при тому, що протягом останніх 11 місяців через війну, яку веде проти нашої країни варварська Росія, значно впала купівельна спроможність українців. Це відбулося, у першу чергу, через зростання вартості товарів і послуг та девальвацію національної валюти.

Гарною новиною є те, що влада не планує попри значний дефіцит державного бюджету в умовах воєнного часу збільшувати податки для пересічних громадян, однак, скоріше за все, вже найближчим часом можуть бути скасовані надані у березні-квітні минулого року пільги для бізнесу та переглянуті деякі ставки оподаткування для них, щоб профінансувати військові видатки та забезпечити хоча б на мінімальному рівні індексацію виплат ряду категорій громадян.

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція за 2022 рік сягнула майже 27 відсотків. При цьому ціни на продукти харчування зросли майже на 35 відсотків. Найбільше подорожчали яйця – на 77 відсотків, фрукти – на 74 відсотки, овочі – на понад 50 відсотків. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6 відсотків.

Курс гривні впав до долара за минулий рік на майже 50 відсотків – з 28 гривень до 40 гривень за долар. Іншими словами, вполовину знецінилися гривневі заощадження, а також щомісячні доходи громадян у вигляді заробітних плат, пенсій та соціальних виплат.

При цьому суттєво зріс рівень безробіття. За оцінками Національного банку, протягом 2022 року безробітним був майже кожен 3 працездатний українець і така тенденція буде зберігатися і протягом нового 2023 року.

На жаль, протягом нового року, за оцінками як експертного середовища, так і представників влади, зупинити ні інфляцію, ні девальвацію національної валюти також не вдасться. При розрахунках державного бюджету на цей рік урядовці заклали зростання цін на рівні 28 відсотків та можливе здешевлення гривні - до 45 гривень за долар. Це означає, що вартість життя громадян в умовах продовження руйнівної війни продовжить зростати.

Скромний перегляд пенсійного забезпечення

Для багатьох українців похилого віку щомісячні пенсійні виплати від держави слугують єдиним джерелом доходів, за який вони живуть. Саме тому ця категорія громадян дуже залежить від підвищень і сподівається на них.

Пенсійному фонду України протягом 2023 року на фінансування пенсій необхідно буде направити близько 590 млрд гривень. Самостійно профінансувати фонд зможе лише 357 млрд гривень, а 233 млрд гривень доведеться взяти з державного бюджету. Це складе близько третини усіх запланованих соціальних видатків бюджету, що є суттєвим навантаження на державні фінанси.

Однак, як розповіла заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, попри складнощі все ж таки відбудеться планове зростання пенсійних виплат.

"Є дві категорії перерахунків. Перша пов'язана з конкретною людиною і проводиться за зверненням на індивідуальних підставах. Скажімо, людина продовжувала працювати і набула певний стаж, або стала почесним донором, отримала відповідне посвідчення і отримає надбавку; людина відзначена державною нагородою і має право на пенсію за особливі заслуги. Такі перерахунки проводилися і в попередні роки і плануються у 2023 році.

І друга категорія - це масові перерахунки, які відбуваються без звернень людей, всім з однієї дати, за однаковими правилами. У 2023 році масові перерахунки, зокрема, будуть пов'язані з індексацією пенсій. І така індексація була анонсована з березня", - пояснила Ковпашко.

Одночасно, за її словами, індексація буде проведена тим, хто отримує пенсію страхову.

"Це пенсії за віком, з інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугою років. Вони призначені відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Індексація також стосується пенсій, призначених по "військовому" та "чорнобильському" законам.

В середньому, за розрахунками Міністерства соціальної політики, пенсії українців протягом 2023 року зростуть на 5 відсотків. Безумовно, п’ятивідсоткове зростання пенсійних виплат не покриває ні інфляційних, ні девальваційних втрат, які зазнали громадян минулого року. До того ж, зростання цін і певне послаблення гривні щодо долара може продовжитися і протягом нового року.

"За результатами 2022 року інфляція сягнула майже 27 відсотків. Девальвація гривні з початку року склала близько 50 відсотків. І на цей рік прогнози, на жаль, не такі оптимістичні, як би цього хотілося. Гривня може ослабнути ще на 10-15 відсотків, а інфляція може перевищити 20 відсотків", - розповів УНІАН економічний експерт Сергій Костянтинов.

Підвищення зарплат, але не всім

Не простою буде ситуація також із заробітною платою українців протягом 2023 року. Річ у тім, що уряд не передбачив у цьому році підвищення мінімальних доходів громадян і прожиткового мінімуму, залишивши його на рівні 6700 гривень та 2600 гривень відповідно.

Іншими словами, влада не зобов’язала роботодавців протягом року переглядати в обов’язковому порядку мінімальний рівень оплати праці, однак ніхто не забороняє цього робити самим підприємцям, які хочуть зберегти своїх працівників. І, як показують дослідження, український бізнес це розуміє.

За оцінками кадрового порталу Work.ua, попри війну та високу невизначеність, більшість роботодавців планують підвищення зарплат. Зростання може скласти від 8 до 30 відсотків залежно від ситуації в економіці та рівня конкуренції за спеціалістів.

"Компанії будуть уважно стежити за тим, щоб рівень зарплати їхніх працівників був конкурентоспроможним. Вони також намагатимуться створювати для співробітників відчуття "сильного плеча". Зокрема, закриватимуть базові потреби (світло, інтернет, тепло), надаватимуть комфортні умови праці та чутимуть запити співробітників", - стверджують аналітики кадрового порталу.

Таким чином, за оцінками експертів, проведення бізнесом індексації зарплат працівників цього року може забезпечити ріст і середньої зарплати по країні на рівні 12 відсотків – до 18500 гривень. Однак, якщо врахувати прогнози здешевлення гривні протягом 2023 року, то це зростання повністю "з’їсть" можлива девальвація та інфляція через зростання цін на товари і послуги.

Податкові новації

Влада не планує переглядати основні податки для громадян та бізнесу протягом 2023 року. Тобто податки на доходи фізичних осіб (ПДФО) мають залишатися на рівні 18 відсотків, податок на прибуток для бізнесу – також 18 відсотків, військовий збір – 1,5 відсотки, а єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду – 22 відсотки.

Однак все ж таки певні податкові новації можуть відбутися. Як розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев, планується перегляд спрощеної системи оподаткування, яка, за його словами, часто використовується бізнесом для мінімізації податків при оплаті праці.

"Ні для кого не є секретом, що спрощена система використовується для ухилення від сплати зарплатних податків. І цю практику потрібно ліквідовувати", – заявив Гетманцев.

"Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із "зарплатними ФОП". І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять – низький уклін та слава Богу. Але очевидно, що Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення", – додав голова парламентського комітету.

При цьому, за його словами, наразі розглядається два шляхи мінімізації ухилення від податків з використанням спрощеної системи оподаткування.

"Перший – розробка певних критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Скажімо, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОП з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій ж юрособі, або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові", – розповів Гетманцев.

"Другий шлях – заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами. Але цей варіант досить радикальний, тому я б розглядав перший, який м'якший", – додав голова комітету Верховної Ради.

Скасування пільг для бізнесу

Урядовці розробили законопроект, відповідно до якого пропонується скасувати з 1 липня 2023 року податкові пільги для бізнесу, які були введені з початком війни Росії проти України.

Якщо депутати проголосують за даний документ, то третя група підприємців не зможе більше користуватися ставкою єдиного податку 2 відсотки з обороту. Також буде скасований мораторій на проведення податкових перевірок, повернуть можливість запроваджувати штрафні санкції за порушення податкового законодавства та почнуть знову застосовувати штрафи за незастосування касових апаратів.

"Також не виключено, що можуть бути скасовані деякі пільги щодо сплати ЄСВ (наприклад, підприємці та особи, що провадять незалежну професійну діяльність можуть не сплачувати ЄСВ на період воєнного стану)", - розповів УНІАН юрист юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк.

Наразі, в умовах продовження Росією кривавої та руйнівної війни проти нашої країни, достатньо важко говорити про значне підвищення соціальних стандартів та пенсійного забезпечення. Безумовно, планується невелике підвищення пенсій, зарплат та соціальних виплат, однак воно, на жаль, не покриє усіх інфляційних та девальваційних втрат громадян.

Натомість протягом цього року владі доведеться, щоб профінансувати військові та соціальні видатки, забезпечивши хоча б запланований рівень підвищень, скасувати більшість наданих протягом 2022 року податкових пільг для бізнесу. І над цим ведеться активна робота.

Безумовно, ці болючі кроки будуть сприйняті бізнесом негативно. Саме тому владі варто вже зараз активізувати діалог з бізнесом, щоб зробити як можна м’якшим цей перехід і не задавити залишки підприємницької діяльності героїчних українців, яку продовжують працювати попри відключення світла та щоденні ризики ракетних обстрілів жорстоким агресором.

Зараз усі ресурси наша нація має спрямовувати на те, щоб вигнати ворога з української землі, і лише завершення війни Перемогою дозволить пришвидшити процес відновлення національної економіки та суттєво підвищити рівень життя громадян.