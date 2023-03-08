Обшуки проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях АТ IBOX Bank, підтвердило джерело у правоохоронних органах кореспонденту УНІАН.

Зокрема, обшуки проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Наразі невідомо, у рамках якого провадження тривають слідчі дії.

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Низка Telegram-каналів повідомляють, що правоохоронці підозрюють IBOX Bank у відмиванні грошей грального бізнесу.

Наголошується, що на роботі банківської системи це не позначиться, але поповнювати карти потрібно буде через інші термінали.

Нацбанк позбавив IBOX Bank ліцензії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ IBOX Bank та його ліквідацію з 7 березня поточного року.

Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору.

Регулятор наголосив, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку (крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб").

У Нацбанку пояснили, що рішення про відкликання ліцензії ухвалене через "систематичне порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ)".

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