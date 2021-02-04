Перші після перерви повідомлення мільярдера отримали десятки тисяч ретвітів.

Засновник та глава компаній Tesla і SpaceX, підприємець Ілон Маск після перерви у два дні повернувся в Twitter з повідомленнями про криптовалюту-мем Dogecoin.

Читайте такожІлон Маск покидає TwitterЯк пише Independent, всього за кілька годин ціна на валюту зросла на 75%.

Все почалося з того, що Маск поділився фотографією ракети, яка летить на місяць, і після додав твіт з одним словом: "Doge". Потім він поділився мемом з найвідомішим епізодом з мультфільму "Король Лев", і зробив ще кілька повідомлень.

"Dogecoin - це криптовалюта людей", - написав Маск.

У результаті повідомлення отримали десятки тисяч ретвітів і призвели до зростання ціни на Dogecoin.

Криптовалюта Dogecoin

Це валюта-мем, яка була створена у 2013 році.

Валюта названа на честь інтернет-мема Doge. Мем є фотографією собаки породи сіба-іну на прізвисько Кабос.

Особливістю криптовалюти є швидкий період початкового майнінгу.

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Автор: УНІАН