Маск зустрівся з найбільшими майнерами в Північній Америці і обговорив, як прискорити реалізацію ініціатив зі сталого розвитку криптовалюти у світі.

Мільярдер Ілон Маск захотів зробити криптовалюту стабільною. На тлі новин про зустріч засновника Tesla з найбільшими майнерами в Північній Америці курс біткоїна знову пішов вгору.

Генеральний директор компанії MicroStrategy Майкл Сейлор розповів у Twitter, що в рамках зустрічі сторони обговорили перспективи використання екологічно чистих джерел енергії для майнінгу криптовалют. Рішення, які були прийняті в ході зустрічі, Маск назвав «потенційно багатонадійними».

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Одним з результатів зустрічі стала згода майнера "сформувати Раду з майнінгу, щоб забезпечити більш прозоре енергоспоживання і прискорити реалізацію ініціатив зі сталого розвитку у світі».

У зустрічі брали участь керівники великих північноамериканських майнінгових компаній, в тому числі Argo Blockchain, Blockcap, Core Scientific, Galaxy Digital та ін.

На тлі цих новин курс біткоїна знову пішов вгору. Криптовалюта зуміла відіграти майже все, що було втрачено кілька днів тому, коли ціна одного біткоїна опускалася до 34,7 тисячі доларів.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху біткоїна.

22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.

13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.

23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

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Автор: Денис Прядко