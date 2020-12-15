На підвищення інфляції вплинуть як зростання глобальних цін на продукти харчування та енергоресурси, відновлення економіки, а також підвищення мінімальної зарплати.

Експерти групи ICU прогнозують інфляцію в Україні у 2021 році на рівні 6%.

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Про це повідомив голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Сергій Ніколайчук в ході онлайн-конференції.

"Десь наприкінці першого кварталу ми очікуємо, що інфляція наблизиться до 6%, верхньої межі цільового діапазону", - сказав Ніколайчук.

Що вплине на зростання цін

За його словами, на підвищення інфляції вплинуть такі фактори, як зростання глобальних цін на продукти харчування та енергоресурси, відновлення економіки з 1-го кварталу 2021 року, а також підвищення мінімальної зарплати.

"Як і раніше, очікуємо поштовх інфляції від підвищення мінімальної заробітної плати, правда, він буде трохи меншим, оскільки друге підвищення відстрочено з липня на грудень 2021 року", - зазначив експерт.

Що цьому передувало

Споживча інфляція в Україні, за даними Держстату, в листопаді 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з листопадом 2019 року - становила 3,8%, прискорившись з 2,6% у жовтні.

Національний банк України очікує входження інфляції в цільовий діапазон 5% +/-1 процентний пункт до кінця року і подальше зростання споживчих цін в наступні місяці.

Довідка УНІАН

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, Послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Під її управлінням знаходяться активи в розмірі понад 500 мільйонів доларів США.

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Автор: Катерина Жирій