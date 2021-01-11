У порівнянні з попереднім місяцем інфляція в грудні склала 0,9%.

Споживча інфляція в Україні в грудні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2019 року - склала 5%, прискорившись з 3,8% в листопаді.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, інфляція на споживчому ринку в грудні 2020 року в порівнянні з попереднім місяцем склала 0,9%.

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На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 16,1%) подорожчали яйця. На 8,3-0,9% зросли ціни на овочі, цукор, соняшникову олію, молоко та молочні продукти, хліб, продукти переробки зернових, макаронні вироби, м'ясо птиці, олію, рис, сало. Водночас на 1% подешевшала свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,6%, в т.ч. одяг - на 5%, взуття - на 4,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 1,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в першу чергу за рахунок подорожчання палива і масел на 2,5%.

Попередні показники

Споживча інфляція в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з листопадом 2019 року - склала 3,8%, прискорившись з 2,6% у жовтні.

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Автор: Катерина Жирій