На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Споживча інфляція в Україні в січні в річному вираженні - у порівнянні з січнем 2020 року - склала 6,1%, прискорившись з 5% у грудні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, інфляція на споживчому ринку в січні у порівнянні з груднем 2020 року склала 1,3%.

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На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 15,4%) подорожчали яйця. На 6,5-1,0% зросли ціни на овочі, цукор, соняшникову олію, м'ясо птиці, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, сири. Разом з тим на 1,3% подешевшала свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,0%: взуття - на 4,0%, одяг - на 3,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,0% відбулося переважно через підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію - на 17,3%, водопостачання - на 10,9 %. Разом з тим на 4,5% відбулося зниження цін на природний газ.

Ціни на транспорт зросли на 1,0% в першу чергу за рахунок подорожчання палива і масел на 2,3%, автомобілів - на 1,0%. Водночас на 1,4% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв'язку ціни зросли на 1,0%, що пов'язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 10,2%.

Що цьому передувало

Споживча інфляція в Україні в грудні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2019 року - склала 5%, прискорившись з 4,1% роком раніше.

16 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році планується зростання економіки на 4,6%, а також помірна інфляція.

21 січня 2021 року було оприлюднено прогноз згідно з яким Національний банк України очікує прискорення інфляції у першому півріччі 2021 року з поверненням в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. в першому півріччі 2022 року.

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Автор: Катерина Жирій