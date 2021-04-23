Поточна частка нерезидентів на ринку ОВДП України скоротилася до 9,6%.

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня скоротився на 1,2%, або на 1,22 млрд грн, до 95,823 млрд грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

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Поточна частка нерезидентів на ринку ОВДП України зменшилася до 9,6%, а в порівнянні з початком року обсяги вкладень зросли на 11,4 млрд грн, або на 13,6%.

Як змінювалися показники

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики України у 2019 році зріс на 109 млрд грн, або в 18 разів, - до 115,8 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 млрд грн, 2,8 млрд дол. і 630 млн євро.

Міжнародні резерви України у листопаді 2020 року залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.

Мінфін на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня 2020 року залучив до державного бюджету 15,962 млрд грн.

10 грудня 2020 року заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив про те, що потреба уряду у фінансуванні бюджетного дефіциту наприкінці року призвела до зростання ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

У 2020 році обсяг вкладень нерезидентів в ОВДП України скоротився на 27,1% у порівнянні з попереднім роком, або на 31,4 млрд грн, до 84,374 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій