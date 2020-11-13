За його словами, під час карантину ресторани отримували до 60% виручки саме у вихідні.

У зв'язку із запровадження в Україні карантину вихідного дня, у закладах громадського харчування вимушено скорочують персонал.

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Про це розповів ресторатор Максим Храмов на ток-шоу "Право на владу".

"Зрозуміло, що до 30% людей нам доведеться скоротити або зменшити їм навантаження. Тому що 50-60% виручки останнім часом приносять тільки вихідні", - пояснив бізнесмен.

За його словами, таку тенденцію спостерігають впродовж кількох останніх місяців, оскільки "люди самі себе карантинять".

"Тому що навантаження того психозу, який на них нападає з усіх боків, з усіх ЗМІ. Це по-перше. По-друге, ніде правди діти, дійсно, у більшості є вже і близькі, і родичі, які хворіють або перехворіли. Люди розуміють, що це дійсно є", - додав Храмов.

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Він зазначив, що українці "природнім шляхом скорочують свої соціальні контакти".

"Весь час ми вважаємо, що громадяни - вони дурники, якими треба керувати, і вести їх, як стадо. У нас люди розумні. Вони самі собі обмежують контакти, коли відчувають, що є загроза", - наголосив ресторатор.

Що цьому передувало

З 14 листопада задля боротьби зі стрімким поширенням COVID-19 в Україні розпочне діяти карантин вихідного дня.

Це означає, що протягом щонайменше трьох наступних тижнів у суботу та неділю буде заборонено працювати ресторанам, непродуктовим магазинам, фітнес-залам та ТРЦ.

Такі протиепідемічні заходи сколихнули підприємців по всій Україні та призвели до протестів.

Чимало мерів міст також виступили проти такого рішення уряду, чим і підтримали місцевих бізнесменів.

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Автор: УНІАН