Промисловість скоротилася на 9,7%, тоді як сфера послуг, включаючи культурні та спортивні події, які значною мірою були скасовані, знизилася на 11,3%.

У 2020 році на тлі пандемії економіка Німеччини скоротилася на 5%.

Про це повідомляє AP.

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Як пише видання, тільки будівельний сектор продемонстрував підйом, в той час, як промисловість і сфера послуг зафіксували глибокі спади.

Сільське господарство, фінансові послуги, нерухомість та інформація та комунікації зазнали падіння виробництва.

Промисловість скоротилася на 9,7%, тоді як сфера послуг, включаючи культурні та спортивні події, які значною мірою були скасовані, знизилася на 11,3%.

У четвертому кварталі зростання було застійним, однак оскільки в грудні, коли було введено останній раунд локдауну, було доступно дуже мало даних, агентство не робило офіційних оцінок. Показник четвертого кварталу має бути оголошений 29 січня.

Попереднє падіння економіки Німеччини

У 2009 році економіка Німеччини скоротилася на 5,7%.

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Автор: УНІАН