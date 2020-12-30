На охорону здоров'я використано лише 14,7 мільярда з 72 мільярдів гривень.

Станом на 28 грудня з Фонду боротьби з корупцією-19 використано 57,1 мільярда гривень (79,3%) з передбачених 72 мільярдів гривень коштів загального фонду державного бюджету.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дорогиПро це передає прес-служба Міністерства фінансів України.

"З них на охорону здоров'я використано 14,7 мільярда гривень з 22,4 мільярда гривень виділених коштів, або 65,6%. Серед іншого, на закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 мільйонів гривень; на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту працівників закладів охорони здоров'я використано майже 2 мільярди гривень із виділених 4 мільярди гривень; місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 1,5 мільярда гривень; на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам направлено 5,5 мільярда гривень з передбачених на ці цілі 6 мільярдів гривень", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що на соціальний захист вже направлено 12,8 мільярда гривень з передбачених 17,4 мільярда гривень. Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 мільярда гривень з передбачених 26 мільярдів гривень. На сферу забезпечення правопорядку направлено 3,6 мільярда гривень з 4,5 мільярда гривень.

Крім того, в Мінфіні повідомили, що також Законом України № 1006-IX від 17 листопада 2020 року збільшено кошти Фонду боротьби з COVID-19 по спеціальному фонду держбюджету на 8,9 мільярда гривень.

"З цих коштів 5 мільярдів гривень уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони їх діяльності в результаті посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Майже 1,4 мільярда гривень передбачено на придбання вакцини проти COVID-19", - сказано в повідомленні.

За оперативними даними, наданими головними розпорядниками бюджетних коштів, станом на 1 грудня допомогу на дітей отримали 87,1 тисячі фізосіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку. Роботодавці отримали на свої рахунки кошти для виплати працівникам допомоги з часткового безробіття на період карантину в розмірі 354,1 тисячі гривень.

Крім того, за даними Мінфіну, 47,8 тисячі осіб забезпечені страховими виплатами з тимчасової непрацездатності на період перебування в закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції (з них 9,6 тисячі осіб — це медпрацівники).

Що цьому передувало

3 квітня Верховна Рада прийняла зміни до Закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 мільярда гривень.

Більшу частину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій