Відновлення економіки України у 2021 році відбуватиметься шляхом зростання приватного споживання з боку попиту.

У разі продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом валовий внутрішній продукт України у 2021 році зросте на 4,3%.

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Про це передає під час прес-конференції старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій Кравчук.

"Наш чинний прогноз приросту реального ВВП на рівні 4,3% у 2021 році обумовлений набором припущень. Вони включають продовження співпраці з МВФ, що забезпечує доступ до пільгового кредитування для України. Це, своєю чергою, вимагає продовження реформ і проведення здорової монетарної та стійкої фіскальної політики", - сказав Кравчук.

За даними прес-служби інституту, відновлення економіки України у 2021 році відбуватиметься шляхом зростання приватного споживання з боку попиту і збільшення виробництва в промисловості, транспорті, а також у сільському господарстві з боку пропозиції. Цьому сприятиме відновлення економіки в країнах-партнерах і збільшення торгових потоків.

"За прогнозом, приватне споживання зросте на 5,9% у 2021 році, а інвестиції зростуть на 8,9%. Відновиться як експорт, так і імпорт. Внесок чистого експорту у ВВП буде негативним через швидке зростання імпорту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поступове зняття обмежень, пов'язаних з Covid-19, сприятиме зростанню транспортного сектора, який підтримає збільшення зовнішнього і внутрішнього попиту на продукцію промисловості. Очікується, що сільське господарство зросте на 5% у 2021 році після поганого врожаю у 2020 році через погодні умови.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україну без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Богдан Слуцький