Місія Європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми Сьогодні відновлює зустрічі з представниками української влади.

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні сьогодні, 11 січня, відновила роботу з перегляду програми stand-by.

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Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

"Місія Європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми Сьогодні відновлює свою роботу зустрічами з представниками влади", - сказано в повідомленні у відповідь на запит агентства УНІАН.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Катерина Жирій