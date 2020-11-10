З фонду у вигляді лікарняних видали майже 2 мільйон гривень.

З коронавірусного фонду було виділено 1 019,5 гривень на відновлення автодоріг державного значення.

Про це свідчать дані про розподіл коштів з "коронавірусного" фонду на сайті Мінфіну.

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Всього з фонду у вигляді лікарняних видали 1 737 млн гривень, а фінансової допомоги безробітним - 6 782,1 млн гривень.

2 469,7 млн грн. пішли на додаткові виплати військовим і поліцейським, а 3 198,4 направили на доплати медикам.

На ремонт лікарень витратили 1 680,0 млн гривень, а на відновлення доріг з фонду витратили 20 216,7 грн.

Хронологія подій

У квітні 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закон про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн. Більш ніж половину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

Як раніше повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, у проекті Державного бюджету на 2021 рік не передбачена окрема стаття на фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

З 66 мільярдів гривень 16 мільярдів гривень було виділено для системи охорони здоров'я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі необхідного обладнання для лікарень й т. ін.

Для фінансування фонду з безробіття було виділено близько 7 мільярдів гривень, з яких 2,7 мільярда гривень - на допомогу з часткового безробіття.

Також 2,5 мільярда гривень було направлено на доплати військовослужбовцям, поліцейським і категоріям, що забезпечують життєдіяльність населення.

Крім того, 35 мільярдів гривень мало піти на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що частина грошей з Фонду боротьби з COVID-19 була спрямована на ремонт доріг, які ведуть в приймальні відділення опорних лікарень, що пов'язано з протидією поширенню коронавірусу.

Станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн, що становило 52% від загальної суми.

3 листопада 2020 року Верховна Рада прийняла закон про перенаправлення 557 млн грн на боротьбу з наслідками епідемії коронавірусу.

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Автор: УНІАН