Решта цифрових активів із топ-10 також опинилися в червоній зоні.

Курс біткоїна продовжує доводити свою непередбачуваність і нестабільність. Наприкінці вересня ми писали, що криптовалюта подолала позначку в $20 тис., а вже сьогодні вона втратила 2% менш ніж за пів години.

За даними CoinMarketCap, у першій половині дня вартість біткоїна коливалася на рівні $19,1 тис. — $19 тис., однак на тлі новин про інфляцію в США показала різке зниження, подешевшавши до $18,3 тис.

Разом з цим інші провідні альткоїни подешевшали слідом за біткоїном: за минулу добу курс Ethereum опустився на 6%, до $1200, ціна XRP впала також на 6 відсотка, до 0,45 долара., а Solana показав зниження на 9 відсотків, до 28 долара.

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Що буде з біткоїном та чому падає курс

У листопаді 2021 біткоїн торгувався на рівні $69 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис. Однак нового піку не сталося, а 2022 ознаменував собою крах всіх основних діджитал-активів.

З початку літа 2022 біткоїн торгується у відносно вузькому діапазоні. За цей час ціна криптовалюти опускалася до $17,6 тис. і на піку досягала $25 тис.

Додамо, що один з найвідоміших кріптотрейдеров Міхаель ван де Поппе вважає, що біткоїн досяг свого "дна". Наразі криптовалюта торгується на 60% нижче своїх історичних максимумів, а середній показник в $18 тис. означає, що вона навряд чи вже впаде нижче без серйозного макроекономічного шоку. Він спрогнозував зростання біткоїна до $23 тисяч в найближчому майбутньому з подальшим продовженням руху.

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