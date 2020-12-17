Вранці вартість біткойну становила 22,26 тисячі доларів й продовжувала зростати.

Лише за добу криптовалюта біткойн зросла на 13,86% та 17 грудня сягнула позначки у 22,14 тисячі доларів.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані Coindesk.

"Вночі криптовалюта влаштувала "гойдалки": спершу сягнула 22,13 тисячі доларів близько 5 ранку за Києвом, після чого впала до 21,75 до 6 ранку. З того моменту вартість почала зростати та досягла максимуму у 22,33 тисячі доларів о 08:30 за Києвом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 07:37 вартість тримається на рівні вище 22 тисяч, станом на 09:13 вона дорівнює 22,26 тисячі доларів і продовжує зростати.

Що цьому передувало

Курс біткойну різко зріс наприкінці 2017 року: в жовтні він перевищив 5 тисяч доларів, в листопаді - 10 тисяч доларів, а в середині грудня майже досяг 20 тисяч доларів. Після цього криптовалюта почала дешевшати.

11 травня 2020 року біткойн пережив третій "халвінг": розмір винагороди за додавання нового блоку в блокчейн знизився вдвічі - до 6,25 BTC.

В Україні з квітня 2020 року діє закон про Фінмоніторинг. Крім іншого, він ввів перевірку операцій з криптовалютами на суму понад 30 тисяч гривень, а також блокування криптогаманців і конфіскацію криптовалюти за порушення.

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Автор: УНІАН