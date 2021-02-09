Причиною такого швидкого подорожчання криптовалюти стало інвестування компанією Tesla 1,5 мільярда доларів в біткойни.

Ціна найпопулярнішої криптовалюти - біткойни - оновила історичний максимум, перевищивши 48 тисяч доларів.

Читайте такожНовий максимум: улюблена криптовалюта Ілона Маска подорожчала на 250%Про це свідчать дані CoinDesk.

Свого піку вартість однієї монети сягнула о 8:59 ранку у вівторок, 9 лютого, й становить 48 042 долари.

При цьому в цілому за добу криптовалюта подорожчала більш ніж на 22%.

Причиною такого швидкого подорожчання криптовалюта стало інвестування компанією Tesla 1,5 мільярда доларів в біткойни та заява про плани скоро почати приймати їх як плату за свої продукти.

Як змінювався курс біткойну

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткойн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткойну (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейну понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткойн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткойну, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткойну піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткойну піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткойну вперше з Грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткойн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткойну піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткойну перевищила $40 тисяч.

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Автор: УНІАН