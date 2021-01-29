На тлі різкого подорожчання криптовалюта трейдери, що грали на її зниження, втратили понад 50 мільйонів доларів.

Криптовалюта Dogecoin (DOGE) 28 січня встановила новий історичний максимум вартості.

Читайте такожЕксперт назвавши найвигіднішу валюту для заощадженьПро це повідомляє РБК.

"Ціна активу підіймалася до 0,028 долара на Binance та інших біржах, на максимумі показуючи добове зростання на 260%. Потім курс токена знизився й на 18: 45 по Москві становить 0,020 долара. Новий рекорд також зафіксував сервіс coinmarketcap.com -0,026 долара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тлі зростання ціни DOGE відбулася масова ліквідація коротких позицій трейдерів. Ті з них, які грали на зниження курсу криптовалюта, за останню добу втратили понад 50 мільйонів доларів, згідно з даними сервісу bybt.com.

Після стрімкого зростання DOGE популярна в США майданчик для трейдингу Robinhood призупинила торги активом.

Курс DOGE почав рости сьогодні вранці після того, як про монету написав користувач Twitter WSB Chairman (380 тисяч передплатників). Він запитав у передплатників, чи тримають вони біткойни. Потім WSB Chairman зазначив, що передплатники найчастіше говорять про токен Dogecoin, за чим йшло зростання його котирувань.

Що цьому передувало

Курс найвідомішої криптовалюта - біткойни, різко зріс наприкінці 2017 року: у жовтні він перевищив 5 тисяч доларів, у листопаді - 10 тисяч доларів, а в середині грудня майже досяг 20 тисяч доларів. Після цього криптовалюта почала дешевшати.

11 травня 2020 року біткойн пережив третій "халвінг": розмір винагороди за додавання нового блоку в блокчейн знизився вдвічі - до 6,25 BTC.

В Україні з квітня 2020 року діє закон про Фінмоніторинг. Крім іншого, він ввів перевірку операцій з криптовалютами на суму понад 30 тисяч гривень, а також блокування криптогаманців та конфіскацію криптовалюти за порушення.

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Автор: УНІАН