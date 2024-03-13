Продати долар можна в середньому за курсом 38,35 грн, євро – 41,85 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 13 березня, зріс на 20 копійок – до 38,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,35 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 16 копійок і складає 42,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,85 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 29 копійок – до 38,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,76 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 31 копійку і складає 42,60 грн/євро (курс продажу – 42,35 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 13 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,49 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала: офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,04 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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