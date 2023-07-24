Продати долар в середньому можна за курсом 36,70 грн, євро – 40,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 24 липня, зміцнився на 3 копійки – до 37,32 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 41,65 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,70 грн за дол., євро – 40,90 грн за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, 22 липня курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника – 37,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові також не змінювався і складає 41,55 грн/євро.

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За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, до 26 липня готівковий курс долара у касах більшості банків перебуватиме в рамках коридору купівлі та продажу від 36,50 до 37,55 грн/дол. В обмінниках фінансових компаній коридор курсів прийому і продажу долара знаходитиметься в межах від 36,50 до 37,40 грн/дол.

Щодо євро, експерт прогнозує, що котирування готівкового євро в банках при купівлі та продажу перебуватиме у коридорі від 40,55 до 42,10 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 40,50 до 42,00 грн/євро.

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