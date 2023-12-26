Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 41,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 26 грудня, подешевшав на 4 копійки – до 38,16 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 42,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,30 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 10 копійок – до 38,10 грн/дол. (продати долар можна за 37,97 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 2 копійки, до 41,97 грн/євро (курс продажу - 41,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курсова ситуація на валютному ринку в січні буде досить прогнозованою: за частих, але вкрай незначних коливань, курсові межі допустимих валютних змін не зміняться.

Експерт вважає, що поточні курсові зміни не перевищуватимуть 0,2 грн, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку також навряд чи перевищить 0,2 грн.

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