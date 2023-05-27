Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 27 травня, залишився на рівні попереднього показника - 37,60 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня і складає 40,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,20 грн за дол., євро - 40,15 грн за євро.
Що відбувається з курсом
Ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною і прогнозованою під дією різних факторів, і готівковий курс валют навряд чи зазнає якихось суттєвих змін. Про це розповів директор департаменту казначейства банку "Cominbank" Герман Марченко.
Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий прогнозує, що курс долара в Україні в червні 2023 року, скріш за все, коливатиметься у межах коридору 37 - 38 грн/дол. Експерт вважає, що на ситуацію у червні впливатимуть кілька факторів, зокрема рішення НБУ, міжнародна фінансова допомога і темпи розвитку економіки. На його думку щоденні коливання готівкового курсу валют у червні не перевищать 0,5 гривні, а різниця між курсом купівлі та продажу готівкової валюти буде в межах 0,3 гривні.