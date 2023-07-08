Курс євро сьогодні становить 40,85 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 8 липня залишився на рівні попереднього показника – 37,20 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро щодо гривні подешевшав на 10 копійок – до 40,85 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро – 39,85 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

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Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов дав прогноз, яким буде курс долара в Україні у другому півріччі 2023-го. За його словами, у другому півріччі гривня буде зміцнюватися надалі, очікується, що готівковий курс обмінних пунктів знизиться до рівня офіційного курсу валют.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що готівковий курс долара в Україні до 12 липня у більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,60 до 37,50 грн/дол. За його словами, в обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому і продажу американської валюти перебуватиме у межах від 36,80 до 37,45 грн/дол.

Котирування готівкового євро в банках при купівлі/продажу перебуватиме в межах коридору від 40 до 41,30 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 40,10 до 41,10 грн/євро, прогнозує експерт.

Козирєв упевнений, що на міжбанку котирування безготівкового долара збережуться у вже стандартному коридорі 36,56 - 36,93 гривні, котирування безготівкового євро - 39,38 - 40,52. Аналітик вважає, що НБУ не буде зараз знижувати офіційний курс долара.

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