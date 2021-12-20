Тиск зберігається з боку високих цін на енергоносії, погіршення глобальних настроїв інвесторів, а також ризиків, викликаних штамом Омікрон.

Курс гривні до кінця поточного тижня може знизитися до 27,5 грн/дол. зважаючи на переважання негативних факторів.

Таку думку висловив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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"Очікуємо рух курсу гривні в діапазоні 27,25-27,35 гривень за долар, при цьому, зважаючи на переважаючі негативні фактори схиляємося до продовження ослаблення гривні протягом тижня до 27,5 гривень за долар. Вважаємо, що НБУ буде стримувати рух гривні при наближенні до цієї позначки", - сказав Шевчишин.

Експерт відзначив зниження активності на валютному ринку, і, за його словами, існуючі фактори при такому звуженні активності можуть зробити сильний вплив на хід торгів.

"З одного боку, ринок очікує надходження валюти під зарплати, премії, а також під податкові виплати та закриття різних внутрішніх зобов'язань. З іншого боку, є очікування відшкодування ПДВ експортерам, що знизить необхідність останнім продавати свою валюту. Також ринок очікує появу бюджетних коштів підрядникам, які можуть розміщувати вільні ресурси до закінчення свят у валюті", - говорить аналітик.

Крім того, за словами Шевчишина, тиск на гривню зберігається з боку високих цін на енергоносії (вартість газу в Європі досягла 1900 доларів), погіршення глобальних настроїв інвесторів в умовах посилення грошово-кредитної політики, а також ризиків, викликаних штамом "Омікрон". На цьому тлі нерезиденти можуть відновити виведення валюти з України.

Курс на 20 грудня:

Національний банк України на понеділок, 20 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,25 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій