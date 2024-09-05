Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,59 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 6 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,09 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зросла в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,59 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,05/41,07 грн/дол., євро – 45,61/45,62 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 5 вересня, зріс на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні незмінний і складає 45,90 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Як розповів УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня валютний ринок перебуватиме на відносно стабільному рівні, особливі курсові зміни малоймовірні, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде мінімальною.

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