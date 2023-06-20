Американську валюту в "ПриватБанку" можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 20 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також залишився на рівні попереднього дня - 40,75 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 39,75 грн/євро.

Курс долара в Україні - прогноз на тиждень

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс долара в Україні до 25 червня перебуватиме в досить вузькому коридорі 36,9 - 37,4 гривні за долар. Ринок буде орієнтуватися на позначку 37,2 гривні, що за останні два тижні стала новим рівноважним рівнем. Прогнозує директор департаменту казначейських операцій" Юнекс Банку" Ганна Золотько.

За її словами, наразі спостерігається слабкий попит на валюту з боку населення: "Навряд чи в умовах війни можна з упевненістю говорити про тривалість таких тенденцій, адже будь-яка серйозна подія може вплинути на ситуацію. Але зараз повинні констатувати, що ажіотажний попит на готівкову валюту пройшов".

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