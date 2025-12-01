У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: свіжий курс долара і євро на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 1 грудня, подорожчав на 8 копійок і складає 42,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,85 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок зріс на 18 копійок і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 1 грудня подрожчав на 25 копійок і складає 49,51 гривні.

Нацбанк встановив на 1 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,89 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара з 1 по 7 грудня перебуватиме в межах 42,2-42,7 гривні на міжбанку і 42,3-42,8 гривні на готівковому ринку. Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні до 7 грудня коштуватимуть 4230-4280 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям з 42300-42800 гривень.

