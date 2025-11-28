Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,89 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 1 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,89 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,29/42,32 грн/дол., а євро - 48,93/48,95 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 28 листопада подешевшав на 8 копійок і складав 42,37 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складав 49,30 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,77 гривні, а євро - за курсом 48,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому курс долара до гривні в банках України знизився на 8 копійок і складав 42,47 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,03 гривні за долар. До того ж середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складав 49,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,70 гривні за євро.

