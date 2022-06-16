Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 10 копійок – до 35,80 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня ослабла на 6 копійок – до 37,60 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 35,20 грн за дол., євро – 36,60 грн за шт.
Обмеження курсу:
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.
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