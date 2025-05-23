Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,99 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 26 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,99 грн за один євро, тобто гривня втратила 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50/41,54 грн/дол., а євро - 47,00/47,02 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 23 травня, зріс на 3 копійки і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку подешевшав на 5 копійок і складає 47,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 46,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

У червні долар, найімовірніше, коливатиметься у межах 41,6-42 гривень, а євро - в діапазоні 45,5-47 грн. З огляду на те, що середньорічний курс у бюджеті закладений на рівні 45 грн/дол., поточне незначне зростання виглядає цілком прогнозовано, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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