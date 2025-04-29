Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро - 47,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 29 квітня, знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 47,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,10 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,53 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,70 грн/євро, а курс продажу - 47,52 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 29 квітня, складає 94 798 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 935 140 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,20 до 42,10 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс євро, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівлі та продажу від 46,40 до 48,30 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 46,50 до 48,10 грн/євро.

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