Курс євро встановлено на рівні 45,56 грн.

Національний банк України встановив на понеділок, 9 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,02 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зросла в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,56 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,96/40,99 грн/дол., євро – 45,54/45,57 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 6 вересня, знизився на 13 копійок і складає 41,37 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,95 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 6 вересня, знизився на 6 копійок – до 41,44 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 46,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,40 грн за євро.

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