Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 42,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 7 лютого, знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,90 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 31 копійку і складає 43,48 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,90 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,53 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,45 грн/євро, курс продажу - 43,25 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 7 лютого, складає 96 767 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 003 640 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня варто очікувати, що загальна картина на валютному ринку лишатиметься майже без змін: Нацбанк уважно стежитиме за рівнем попиту, за потреби тамуючи його валютними інтервенціями.

Як і раніше, міжбанк фактично диктуватиме курсову повістку для готівкового ринку, а різниця між безготівковим та готівковим курсами перебуватиме в межах 0,3 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: