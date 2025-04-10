Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 45,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 10 квітня, зріс на 15 копійок і в середньому становить 41,61 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 35 копійок і складає 45,95 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,10 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,26 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,95 грн/євро, а курс продажу - 45,62 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 10 квітня, складає 82 015 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 384 120 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 10 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,55 грн за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 52 копійки.

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