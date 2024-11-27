Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 43,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 27 листопада, зріс на 6 копійок і в середньому становить 41,80 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і становить 44,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,40 грн за євро.

Який сьогодні курс долара в обмінниках

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,80 грн/дол., що на 7 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,15 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 27 листопада, складає 93 322,01 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 886 926,87 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні до 29 листопада в банках перебуватиме в межах від 41,00 до 41,80 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 41,20 до 41,75 грн/дол.

Курс євро, на його думку, у банках коливатиметься в межах коридору купівель і продажів від 42,50 до 44,20 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 43,00 до 44,00 грн/євро.

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