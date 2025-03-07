Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,73 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 10 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, продовжила падіння. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,73 грн за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,23/41,26 грн/дол., а євро – 44,76/44,78 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,23 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,75 грн/євро, а курс продажу - 44,50 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 7 березня, знизився на 16 копійок і становить 41,49 гривні за долар. Курс євро в банку не змінився і складає 45,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,89 гривні, а євро – за курсом 44,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

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