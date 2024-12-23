Надходження міжнародної допомоги дає змогу підтримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні.

В Україні зріс попит на валюту з боку населення, що стало головним чинником додаткового тиску на обмінний курс та призвело до подорожчання долара. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, опублікованому Нацбанком.

Зазначається, що чистий попит на валюту зростає з огляду на відновлення економіки та пожвавлення імпорту. Досі пом’якшення частини обмежень на рух капіталу мало досить помірний вплив на ринок, адже понад третину виплат за кордон внаслідок лібералізації компанії здійснили, використовуючи власну валюту.

"Водночас восени збільшився попит на готівкову валюту з боку населення. Зростання попиту є головним чинником додаткового тиску на обмінний курс. Однак Національний банк має можливість покривати дефіцит валюти та згладжувати надмірні курсові коливання", - пояснили в НБУ.

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Регулятор наголошує, що достатній запас міжнародних резервів збережеться, незважаючи на значні інтервенції.

"Національний банк надалі залишається ключовим учасником валютного ринку, а його інтервенції – основним інструментом збалансування попиту й пропозиції на валюту", - йдеться у документі.

За даними НБУ, надходження міжнародної допомоги дає змогу підтримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри збільшення попиту на валюту. Так, з IV кварталу минулого року обсяг резервів перевищує 100% рівень адекватності за критерієм МВФ, а наприкінці 2024 року він очікується близьким до 120%. За прогнозом Національного банку, достатність резервів за цим критерієм поступово знижуватиметься, однак усе одно перевищуватиме 100% й упродовж 2025 року.

Курс долара в Україні - прогноз експертов

До кінця 2025 року інфляція в Україні може сповільнитися до 7%, а курс долара може зрости до рівня в 45,7 гривні, йдеться у макроекономічному прогнозі інвестиційної групи ICU.

Аналітики вважають, що після сповільнення інфляції в 2 півріччі 2024 НБУ може бути більш відкритим до помірної девальвації гривні. Проте фахівці прогнозують, що темпи девальвації гривні наступного року перевищать 10%.

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