Долар оновив історичний максимум: офіційний курс валют на 28 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 28 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 27 травня – 44,27 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,54 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,30/44,33 грн/дол., а до євро - 51,55/51,57 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 27 травня зріс на 3 копійки і складав 44,48 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і становив 51,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,20 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 6 копійок і становив 44,45 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складав 51,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: