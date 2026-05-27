У банках та обмінниках подорожчала валюта: скільки коштує долар в середу

Продати долар можна в середньому за курсом 44,00 грн, а євро – 51,05 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 27 травня, зріс на 3 копійки і складає 44,48 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 51,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,75 грн/євро, а курс продажу - 51,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 27 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,2767 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 25 травня – 44,26 грн/дол.).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,5159 гривні за один євро, тобто українська валюта зросла на 2 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує збереження поточних валютних коридорів: готівковий долар – у межах 44,00–44,50 грн, а готівковий євро – 51,25–52,00 грн.

