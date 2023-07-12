Продати долар в середньому можна за курсом 36,75 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 12 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 5 копійок і становить 41,20 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,75 грн за дол., євро – 40,50 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, на початку липня курс долара в Україні має бути стабільним, але до кінця серпня ситуація на валютному ринку може змінитися. Експерт прогнозує майбутні коливання курсу, які будуть визначені проблемами із зерновою угодою, блокуванням портів та проблемами з експортним припливом валюти, що може призвести до потреби переглядати курс.

Відео дня

Аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що за минулий тиждень гривня посилилася ще на 0,1% - до 36,6-37,4 грн/дол., а з початку року укріплення гривні вже складає приблизно 8,3%. Також на початку липня населення продовжило купувати валюти менше, ніж продавати. Така тенденція була зафіксована у червні вперше з липня минулого року.

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